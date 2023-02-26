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竹市4搜救犬專業再提升 均通過IRO國際檢測評量認證

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市消防局4隻搜救犬Clay、Ica、Henin與Henin，日前參加高雄市舉辦的IRO國際搜救犬組織評量檢測，通通獲得認證，其中Clay與Ica更是通過高級認證，4犬在培訓後能夠順利投入災害的搜救工作，提升災害搜救犬救災能力。

新竹市府表示，4隻優秀的搜救犬是在17至21日參加高雄市舉辦的IRO（International Rescue Dog Organisation）國際搜救犬組織評量檢測，其中Clay及Ica通過高級認證、Henin通過中級認證，及培訓犬Veca通過初級認證。

新竹市消防局長李世恭表示，IRO評量項目包含「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」2大項目，搜救犬需在吵雜環境及突發槍爆聲中完成測驗，不得受任何干擾，且須服從領犬員的指令完成人命搜救任務。

此次領犬員溫智欽、簡綱禾分別帶領Clay及Ica，順利通過RHT-B國際搜救犬高級認證，其中Clay原已通過消防署全國搜救犬高級認證，這次則與Ica再一同通過IRO國際搜救犬高級認證。

領犬員黃國峰帶領Henin，順利通過第二次RHT-A國際搜救犬中級認證，取得未來報考高級認證的資格；領犬員周彥豪則帶領Veca，順利通過RHT-V國際搜救犬初級認證，由培訓犬晉級為初級，有效提升搜救犬的搜救能力。

市長高虹安表示，台灣位處環太平洋地震帶上，新竹市更有新城斷層及新竹斷層等2條斷層通過，因此特別重視災害搜救量能，今年1月17日視察過新竹市搜救犬隊、搜救犬訓練成果及全新的搜救犬專用運輸車，當時還親自為通過高級認證的搜救犬Clay授予一線二星官階。

高虹安指出，今天Clay及Ica再次通過國際高級認證，培訓犬Veca也順利取得初級認證，這都是領犬員與搜救犬們不斷努力訓練的成果，她說「流淚播種的，必歡呼收割」，所有的努力也都獲得了回報，除了給予高度肯定，也盼未來能持續精進及提升新竹市特種搜救隊戰力。

李世恭指出，目前新竹市4隻搜救犬均為拉不拉多犬種，搜救犬均分別順利通過不同級別的國際IRO評量檢測，未來將持續向更高級別的認證邁進，也希望在培訓後能夠順利投入災害的搜救工作，提升災害搜救犬救災能力。

領犬員溫智欽與通過檢測的高級搜救犬Clay。圖／竹市府提供
領犬員溫智欽與通過檢測的高級搜救犬Clay。圖／竹市府提供
領犬員黃國峰與通過第2次檢測的中級搜救犬Henin。圖／竹市府提供
領犬員黃國峰與通過第2次檢測的中級搜救犬Henin。圖／竹市府提供

搜救犬 新竹 高虹安

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