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高雄小吃部7酒客口角釀衝突 1人掛彩警意外逮通緝犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區一間小吃部昨深夜發生酒客鬥毆事件，王姓男子等5男1女酒客，和張姓等2名酒客，在店內互看不順眼起口角，雙方發生肢體衝突，王男頭部掛彩，警方獲報趕抵，將7人帶回查辦，意外發現一名鍾姓酒客是詐欺和妨害自由罪通緝犯。

鳳山警分局埤頂派出所警方，昨深夜11時30分許，接獲報案指稱，位於鳳山區博愛路上一間小吃部內有酒客發生肢體衝突情事，線上警網及快打部隊迅速趕抵現場，兩派人馬已準備鳥獸散，及時被趕抵的警網攔阻高雄。

警方調查，32歲的王姓男子、24歲朱姓男子、22歲邵姓男子、21歲黃姓男子23歲鍾姓男子以及30歲的傅姓女子等6人，昨晚到小吃部歡聚，席間和鄰桌的46歲張姓男子和56歲的王姓男子等2名酒客互看不順眼。

雙方在店內發生口角爭執，進而演變成肢體衝突，過程中，王男被張男徒手打傷頭部，雙方被帶回派出所，警方一一盤查7人資料時，發現鍾男因涉詐欺案和妨害自由案，去年6月和今年2月分別被高雄地院和橋頭地檢署發布通緝，意外查獲通緝犯得來全不費工夫。

王、張2人酒醒後為避免官司麻煩，互不提告，但因在公共場所互毆，警方依社會秩序維護法第87條互相鬥毆者，處1萬8000元以下罰鍰，將7人移送高雄地方簡易庭裁罰；鍾男因是通緝犯，另依法解送歸案。

高雄鳳山區一間小吃部昨深夜酒客口角打架，警網獲報趕抵，攔阻滋事的酒客。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一間小吃部昨深夜酒客口角打架，警網獲報趕抵，攔阻滋事的酒客。記者石秀華／翻攝
高雄小吃部酒客口角釀衝突1人掛彩，警方將滋事的7名酒客帶回查辦，意外逮1名通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄小吃部酒客口角釀衝突1人掛彩，警方將滋事的7名酒客帶回查辦，意外逮1名通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一間小吃部昨深夜酒客口角打架，警網獲報趕抵，攔阻滋事的酒客。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一間小吃部昨深夜酒客口角打架，警網獲報趕抵，攔阻滋事的酒客。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一間小吃部昨深夜酒客口角打架，警網獲報趕抵，攔阻滋事的酒客。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一間小吃部昨深夜酒客口角打架，警網獲報趕抵，攔阻滋事的酒客。記者石秀華／翻攝

通緝 小吃 鬥毆

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