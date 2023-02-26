影／打詐蘆洲隊動起來！「蘆洲警園」粉專影片教你識破詐騙手段
接續警政署長黃明昭在警廣YouTube頻道推出防詐系列宣講，新北市蘆洲警分局也在臉書粉絲專頁「蘆洲警園」發表5段宣導短片，由偵查隊長郭懷澤分享常見詐騙手法，包括「假投資、假交友、假貸款、分期付款、猜猜我是誰」。
郭懷澤指出，接到未知來電時，要記住「一聽、二掛、三查證」口訣，詐騙集團常用話術就是要讓人感到害怕，並要求持續通話不能報警。
事實上政府機關不會透過電話通知監管帳戶、或告知罪名、揚言等等要去抓你，這些都是歹徒故意嚇人，再慢慢騙你交出錢財的手法，一不小心便容易成為詐騙集團受害者或幫兇，帳戶被拿去洗錢、遭到警示。
宣導短片目的就是「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，希望藉此達到「防詐騙、擋金流、清集團」的目標。民眾可在臉書搜尋「蘆洲警園」粉絲專頁，打詐蘆洲隊貼文內容有5段YouTube影片網址連結，歡迎多觀看、分享給親友。
蘆洲警分局長林詮峰呼籲，民眾若接到不明來電或是詐騙訊息，皆可撥打165反詐騙專線或打110報案求證，也可透過警政署165全民防騙網通報或是查看高風險賣場、闢謠專區，多一步查證，多一點安心。
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