夫妻首單登北大武 下山時夫回頭跟妻說話跌落懸崖80米

屏東縣消防局昨晚7點多接獲報案，高雄詹姓夫妻單登北大武山，下山途中1.75公里時，59歲詹男回頭跟太太說話時跌落懸崖，消防局出動人車趕往，北大武山檜谷山莊管理員吳德發也趕抵現場，昨深夜搜尋僅發現背包，消防局今清晨再度搜救，下切約80公尺處發現詹男，現場呼叫沒有反應，架設繩索展開救援中。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發在臉書屏東林區管理處北大武山資訊站發文，他昨晚間7點多接到消息，與對方聯繫，「第一時間心頭一顫」，因為1.75公里都是斷崖，電話中案主太太跟他說人在步道邊，讓他有了希望，趕緊整裝衝下去。

吳德發說，到了現場，下切才發現是案主太太誤判，步道邊5公尺是頭燈、10公尺是水壺，未看見人。他將步道邊輔助繩拆掉綁在身上後，連續下切3、40公尺兩次都沒發現。泰武消防分隊、來義消防分隊抵達後，泰武消防夥伴們下切也未發現。

深夜，第二梯次抵達特搜夥伴，特搜小隊長與隊員兩人下切搜索後，發現詹男背包，但仍未發現人。今清晨6點半再度展開搜救，清晨7點10分，在下切約80公尺處發現詹男，現場呼叫沒有反應，展開救援中。