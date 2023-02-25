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53歲男子獨攀火炎山步道 途中昏迷送醫不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣火炎山登山步道上午發生男性登山客倒地昏迷的意外，消防局派員趕往，但53歲王姓男子已失去生命徵象，經現場CPR搶救並以人力抬送下山送醫，仍搶救無效，全案由警方調查處理中。

苗栗縣消防局指出，上午10點39分接獲通報，一名男性登山客在步道1.7至1.8公里間突然昏倒，5分鐘後又接獲通報男子已失去呼吸、心跳，三義消防分隊出動消防、義消共11人趕往，11點42分抵達現場，並通報申請直升機吊掛、回報現場座標，但因現場地形及風向考量，吊掛有飛安顧慮，決定改由人力運送下山，下午1點46分抵達登山口，送往苑裡李綜合醫院搶救。

警方初步調查，王姓男子住台中后里，今天獨自到火炎山登山步道攀爬，送醫後搶救無效，將報請檢方相驗調查。

苗栗縣火炎山登山步道上午10點多發生登山客倒地昏迷意的意外，經送醫搶救仍宣告不治。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣火炎山登山步道上午10點多發生登山客倒地昏迷意的意外，經送醫搶救仍宣告不治。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣火炎山登山步道上午發生登山客倒地昏迷意的意外，經送醫搶救仍宣告不治。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣火炎山登山步道上午發生登山客倒地昏迷意的意外，經送醫搶救仍宣告不治。圖／苗栗縣消防局提供

登山步道 苗栗縣

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