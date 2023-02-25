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BMW休旅車停上人行道 網友赫見掛「新北市議員助理證」

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BMW休旅車停上人行道 網友赫見掛「新北市議員助理證」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（24日）傍晚，一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在三重區三民街人行道上，被路過民眾拍下上傳臉書社群，遭網友揶揄「新北市議會車輛證放這麼中間，是怕別人看不到」對此，三重警方表示，經檢舉確認違規事實明確，已依道交條例開單舉發。

據了解，昨天（24日）傍晚5時22分左右，一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在新北市三重區三民街人行道上。由於當時正值下班期間車流壅塞，路過民眾旋即拍照檢舉，隨後上傳臉書《爆怨公社》並貼文寫道「停車證放這麼中間，怕別人看不到」

貼文一出網友紛紛上去留言，有網友說「停車證不是什麼問題、主要是開車的人品問題」、「停在紅線內」、「感覺好像是三重」、「檢舉他」、「聽說有這張證，警察不會開單」，還有網友回說「我有立法院的停車證，照樣被開單」。

對此，三重警分局表示，經接到民眾檢舉派前往查看，違規車已駛離至三民街與忠孝路口，因現場多輛汽、機車交雜行駛，現場攔舉恐有交通安全疑慮，已以民檢舉畫面確認違規事實明確，已依道路交通管理處罰條例第7條之2、第56條第1項逕行舉發，駕駛人恐挨罰600元以上1200元以下罰鍰。

一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》
一輛懸掛新北市議員助理證BMW X4白色休旅車，紅線違停在人行道上，警方依法製單舉發。圖／臉書《爆怨公社》

人行道 BMW 違停 休旅車 議員

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