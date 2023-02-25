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影／妻約談離婚挽回不成 他情緒激動想做傻事 警及時攔阻
新北市蘆洲區盧姓男子與妻感情生變，兩人分居一陣，這個月18日深夜，其妻約他到九芎街某旅館談離婚，他極力婉回，卻遭妻拒絕。盧竟衝出旅館外意圖輕生，旅館人員怕意外發生報警協處。警方趕抵盧男已在旅館外，欲趨前安撫盧卻情緒激動，眾警先予安撫，趁盧男一時不注意化解一場危機。
據了解，盧姓男子（30歲）因係與妻感情生變，其妻認為彼此婚姻已無法維持，帶著襁褓中的兒子搬離與盧分居。這個月18日深夜，其妻約他到新北市蘆洲區九芎街某旅館內，協議離婚事宜。但盧男不願意離婚，當天仍依約前往，他極力挽回卻遭妻當面拒絕，雙方爆發激烈口角。
過程中，兩人爭吵到隔天（19日）凌晨，引起旅館人員注意，深怕發生衝突，報警協助處理。蘆洲警方獲報派員趕抵，見盧男手握意圖輕生的物品，並在旅館外遊晃，警怕盧男想不開趨前安撫，怎料盧男見警情緒更加激動，當場轉身往後離開。
眾警尾隨而去，雙方在一處空地對峙。盧男情緒不穩，數度拿起物品準備一口喝下。警方極力安撫勸阻對他說，要多想妻小，隨後找來盧男妻小到場溫情喊話，伺機趁盧男不注意之際一擁而上，搶下盧男手中物品，及時化解一場危機。
蘆洲警分局呼籲，協商離婚事宜可以透過區公所調解委員會協助，或是向法院訴請離婚，切勿使用自傷方式來挽回感情，若有情緒不佳狀況可撥打1995專線，會有專人協助。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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