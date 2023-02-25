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國道這5休息站有紅斑馬電動車可拍照 警籲勿疲勞駕駛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

228連假今起展開4天假期，國道交通流量大車速又快，國道警於中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區設有「機動服務站」，提供可愛紅斑馬電動車，歡迎爸爸媽媽帶小朋友來合影留念，警也提醒切勿疲勞駕駛。

228連假出遊潮，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區設有「機動服務站」，受理報案、急難救助、事故處理、交通安全及犯罪預防宣導，提供228連假交通疏導措施等服務，有需求民眾可多加利用。

警方也提醒，開車上路前務必做好車輛維護，避免行駛國道時發生車輛故障等突發狀況，包括檢查引擎、輪胎、煞車等系統，如有問題應先保養，以確保行車安全；若行駛中發現車輛有異狀，一定要先停靠路肩、避車彎，勿停在車道上，才能避免危險發生。

警方說，連假期間若於國道上發生交通事故，車損輕微，尚能行駛且無人傷亡的事故，可盡速拍照蒐證後移置到安全處所，或直接到國道的各分隊報案，員警仍會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案，日後保險公司有理賠需求即可查詢，不會影響保險理賠。

高速公路較一般道路危險，為了避免二次事故造成嚴重傷亡，呼籲輕微事故當事人盡速移置安全處所，掌握人沒事、快拍照、速移車等原則處理，避免二次事故，也能降低後方車流回堵。

228連假今起展開4天假期，國道警於中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區提供可愛紅斑馬電動車，大人小孩搶著合影。圖／國道警提供
228連假今起展開4天假期，國道警於中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區提供可愛紅斑馬電動車，大人小孩搶著合影。圖／國道警提供
228連假今起展開4天假期，國道警於中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區提供可愛紅斑馬電動車供合影。圖／國道警提供
228連假今起展開4天假期，國道警於中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區提供可愛紅斑馬電動車供合影。圖／國道警提供

國道 連假

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