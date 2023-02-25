影／三峽男推撞機車撞電杆翻車 無照騎士輕傷 警迅速排解路況

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聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓男子，今天早上獨自開車，沿著三峽區介壽路3段往三峽方向直行，疑未注意車前狀況，推撞同行方向，潘男（經查無照）所騎機車，隨後人車撞上路旁電線桿後翻覆，潘男幸運輕傷、陳男沒有受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清，潘男無照則依法開處。

經調查，陳姓男子（29歲）今天早上7時53分左右，他開車沿著新北市三峽區介壽路3段往三峽方向直行，疑因未注意車前狀況，推撞上同行方向潘男（84歲，駕照因高齡註銷）所騎乘機車，導致陳、潘兩車撞上路旁電線桿才止停。

陳男人車翻覆，自行爬出車外報警協處，警、消獲報派員趕抵，經檢視潘男全身多處擦挫傷、陳男無恙，緊急協助潘男送醫急救，所幸沒有大礙。

事後，警方對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬有待調查釐清。另針對潘男無照騎車部分，警依道路交通管理處罰條例第21條第1項第5款之規定，駕駛執照吊扣期間駕駛小型車或機車，開處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場扣車禁止騎乘。

新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男，疑未注意車前狀況，駕車推撞潘男所騎機車，導致撞上電線桿後翻覆。記者曾伯愷／翻攝
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