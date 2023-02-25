影／三峽男推撞機車撞電杆翻車 無照騎士輕傷 警迅速排解路況

新北市陳姓男子，今天早上獨自開車，沿著三峽區介壽路3段往三峽方向直行，疑未注意車前狀況，推撞同行方向，潘男（經查無照）所騎機車，隨後人車撞上路旁電線桿後翻覆，潘男幸運輕傷、陳男沒有受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清，潘男無照則依法開處。

經調查，陳姓男子（29歲）今天早上7時53分左右，他開車沿著新北市三峽區介壽路3段往三峽方向直行，疑因未注意車前狀況，推撞上同行方向潘男（84歲，駕照因高齡註銷）所騎乘機車，導致陳、潘兩車撞上路旁電線桿才止停。

陳男人車翻覆，自行爬出車外報警協處，警、消獲報派員趕抵，經檢視潘男全身多處擦挫傷、陳男無恙，緊急協助潘男送醫急救，所幸沒有大礙。