三峽男醉吐計程車內叫不醒 見警醉回「怎麼可能喝醉」

新北市三峽區一名男子，周四（23日）上午喝的爛醉，從北市林森北路攔搭計程車返回三峽住處。不料，人車抵達，他卻醉的不醒人事，不但叫不醒還醉吐整車。運將報警協處，員警花了30分鐘才叫醒醉男，可他卻醉回「我怎麼可能喝醉」直到稍微酒醒才知闖禍，道歉支付車資、清潔費1200元，另包1000元給運將，順利解決運將難題。

據了解，新北市三峽區一名20多歲男子，周四（23日）早上喝得爛醉，在友人攙扶下，從台北市三森北路一帶，攔搭計程車準備返回新北市三峽區中園街住處。怎料，醉男一上車就直接醉倒昏睡車上，沿路狂吐車內，運將邊開車邊詢問醉男身體狀況，還得忍住滿車刺鼻酸臭味，讓運將相當無奈。

約莫當天早上7時許，車開抵醉男住處社區外，但任憑運將怎麼叫，也叫不醒醉男，只見他整個人已倒睡在後座上，運將不得已，只好打電話報警尋求協助。

三峽分局三峽派出所警員廖泉宇、喻繼平獲報趕抵，連拍醉男數下叫他「先生先生，到家了哦！」、「趕快起來，你這樣人家沒辦法做生意！」前後拍叫醉男約莫30分鐘左右，終於喚醒醉男。只不過醉男見警醉與胡言，還反問員警「我怎麼可能喝醉」「我有吐嗎？」直到他稍微酒醒才知闖禍，向運將道歉，同時願意支付900元車資及300元清潔費，並包了1000元給運將，順利解決運將難題。

事後運將十分感謝兩警協助，特別打電話到新北市政府1999專線，希望三峽警分局能表揚2警，經分局查證屬實，已核予兩警各記嘉獎1次。

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