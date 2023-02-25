國道3號田寮段轎車擦撞護欄 釀3車追撞1人傷
王姓男子駕駛轎車，今天上午9時53分許，行經國道3號南向370.1k處接近田寮路段，不慎擦撞內側護欄，劉姓女子駕車見狀急踩煞車，但後方張姓駕駛反應不及追撞，劉的座車往前推撞，造成王車側翻路肩，所幸僅張男身體不適，被送醫治療。
國道公路警察第五大隊警方表示，49歲的王姓男子今天上午9時53分許，駕車行經國道3號南向370.1k處接近田寮路段時，車子突然失控，先擦撞內側護欄，後方由41歲劉姓女子駕駛的轎車見狀急踩煞車。
當時駕車行駛在劉女後方的26歲張姓男子，見劉女踩煞車，應變不及，追撞劉女轎車，劉的車子又推撞王男座車，造成王男的車子側翻在路肩，劉女轎車車頭全毀。
事故釀3車追撞，其中張男身體不適被送醫治療，車禍發生後，現場車流回堵5公里，直到10時30分許才順利排除；國道警察到場處理，確認3車駕駛均無酒駕行為；詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
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