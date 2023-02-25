少年半夜流連超商外 竟還身懷20多萬 警盤查原來是詐團車手

廖姓少年日前半夜流連超商外，板橋警分局巡邏員警路過覺得面生，經盤問發現他身懷20多萬元現金及多張提款卡，竟是詐團車手，當場押返派出所清查，警訊後依詐罪嫌移送新北地院少年法庭，審理後裁定收容。警方將溯源追查幕後詐騙集團。

新北市板橋警分局大觀派出所員警李峻羽、吳庭宇二員，本月22日凌晨1時許，巡邏行經板橋區龍興街一處超商，見17歲廖姓少年獨自一人在超商外徘徊，因覺得面生，似乎並非地住戶便上前盤問。

「我到超商領錢而已。」經員警盤問後，在其身上搜出疑似提領的詐騙贓款22萬7600元及六張提款卡和手機一支，將人帶返派出所深入了解。

廖姓少年坦承在今年2月19日透過臉書「偏門工作」社群內加入詐騙集團擔任提款車手，連日來均以計程車為交通工具，先後分別在台北市中山區、新北市土城區、樹林區及板橋區多間超商及金融機構提領款項，每日提領數十萬元不等詐欺款項，再依指示交付詐欺集團上游收手人員。