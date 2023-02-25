快訊

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮再現「山豬吊」犬隻斷肢頻傳 縣議員心痛要求加強取締

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉水源村停業多年的「東方夏威夷」樂園周邊，最近發生多起犬隻誤中「山豬吊」陷阱，導致斷肢甚至死亡事件。縣議員張美慧、楊華美都接到民眾陳情，到場會勘，看見好幾隻前腳斷肢的受難犬，相當心痛。要求相關單位加強執法、查緝，徹底杜絕，避免危害動物及附近居民。

張美慧表示，近日接獲一名養狗的愛媽陳情，指已停業廢棄的東方夏威夷樂園園附近，從今年初起，就有人違法設置山豬吊陷阱，不少狗兒被山豬吊困住哀嚎，有的尋聲救回成為跛腳犬，甚至有的事隔多天才被發現，已經斷掌甚至死亡。這名愛媽曾在附近巡視，就拾獲7個山豬吊，全部送交花蓮縣動植物防疫所。

張美慧、楊華美邀請陳情人、動保人士齊淑英、花蓮縣動植物防疫所動植物保護股長楊博文、吉安警分局副分局長盧廣勳等人到場會勘，看見該處多隻因山豬吊斷掌的狗兒，有幾隻受傷部分還十分鮮紅，相當不忍，一行也人循著小徑，穿過藤蔓巡查被發現設置山豬吊的區域。

張美慧說，不管捕獸鋏、山豬吊都是明令禁用的獵具，且設陷阱的位置在東方夏威夷周圍，地形平坦又鄰近水源社區，不只對周邊動物，甚至對兒童、老人及社區民眾，都有潛在危險。

動保法規定，凡製造、販賣陳列、輸出入捕獸鋏，違者處1萬5000元至7萬5000元罰緩，如果導致動物死亡、肢體嚴重殘缺等，將處兩年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元至200萬元罰金。

楊華美建議動防所在縣內野生動物出沒的地點，懸掛警示布條說明罰則，並加強宣導鼓勵民眾檢舉，也要與附近住戶、動保志工建立通報機制，有效遏止並取締傷害動物的違法行為；張美慧說，違法設置山豬吊的情況一再發生，問題嚴重，相關單位必須加強取締的技巧、頻率，落實執法，不僅是實體通路，網路販售行為也要想辦法掌握。

兩人都要求相關單位積極處理，徹底杜絕違法設置山豬吊、捕獸鋏，虐待動物的行為再在花蓮發生。

花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，無辜狗兒誤觸陷阱因此斷掌。圖／張美慧服務處提供
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，無辜狗兒誤觸陷阱因此斷掌。圖／張美慧服務處提供
山豬吊是禁止使用的獵具。本報資料照片
山豬吊是禁止使用的獵具。本報資料照片
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，無辜狗兒誤觸陷阱因此斷掌。圖／張美慧服務處提供
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，無辜狗兒誤觸陷阱因此斷掌。圖／張美慧服務處提供
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，縣議員張美慧（中）、楊華美（右）都接獲陳情，聯合會勘。圖／張美慧服務處提供
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，縣議員張美慧（中）、楊華美（右）都接獲陳情，聯合會勘。圖／張美慧服務處提供
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，縣議員張美慧、楊華美聯合會勘。圖／張美慧服務處提供
花蓮秀林鄉水源村停業已久的東方夏威夷周邊園區，今年起被人違法設置山豬吊，縣議員張美慧、楊華美聯合會勘。圖／張美慧服務處提供

張美慧 花蓮 夏威夷

延伸閱讀

照顧花蓮偏鄉長照居服員 傅崐萁向衛福部爭取保障應有津貼

花蓮議長張峻勸進選立委 縣議員魏嘉賢：審慎評估

病房內拍下最美全家福！花蓮門諾助圓夢 女兒披白紗與癌末父合影

疫情解封 花蓮港將迎來國際郵輪停靠

相關新聞

國1新營段聯結車追撞嚴重回堵 王國材：10點半全恢復通行

228連假首日國道1號新營南下路段上午發生聯結車失控翻覆，後方另一輛聯結車跟轎車閃避不及撞上掉落的水泥涵管，造成南下路段...

疑操作不慎 男子遭翻覆堆高機壓住 救出已無生命跡象

新北市今天發生一起堆高機翻覆意外，男子遭側翻的堆高機壓住，消防人員將人救出時已無生命跡象，緊急送醫搶救中。確實發生原因，...

國道3號田寮路段3車連環撞翻覆 傷亡不明 車流回堵5公里

國道3號南向370.1k處接近田寮路段，今天上午9時53分許，發生3輛轎車追撞翻覆交通事故，事故車占用中間及內側車道，傷...

三峽男醉吐計程車內叫不醒 見警醉回「怎麼可能喝醉」

新北市三峽區一名男子，周四（23日）上午喝的爛醉，從北市林森北路攔搭計程車返回三峽住處。不料，人車抵達，他卻醉的不醒人事...

國道3號田寮段轎車擦撞護欄 釀3車追撞1人傷

王姓男子駕駛轎車，今天上午9時53分許，行經國道3號南向370.1k處接近田寮路段，不慎擦撞內側護欄，劉姓女子駕車見狀急...

少年半夜流連超商外 竟還身懷20多萬 警盤查原來是詐團車手

廖姓少年日前半夜流連超商外，板橋警分局巡邏員警路過覺得面生，經盤問發現他身懷20多萬元現金及多張提款卡，竟是詐團車手，當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦