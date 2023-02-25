花蓮再現「山豬吊」犬隻斷肢頻傳 縣議員心痛要求加強取締

花蓮縣秀林鄉水源村停業多年的「東方夏威夷」樂園周邊，最近發生多起犬隻誤中「山豬吊」陷阱，導致斷肢甚至死亡事件。縣議員張美慧、楊華美都接到民眾陳情，到場會勘，看見好幾隻前腳斷肢的受難犬，相當心痛。要求相關單位加強執法、查緝，徹底杜絕，避免危害動物及附近居民。

張美慧表示，近日接獲一名養狗的愛媽陳情，指已停業廢棄的東方夏威夷樂園園附近，從今年初起，就有人違法設置山豬吊陷阱，不少狗兒被山豬吊困住哀嚎，有的尋聲救回成為跛腳犬，甚至有的事隔多天才被發現，已經斷掌甚至死亡。這名愛媽曾在附近巡視，就拾獲7個山豬吊，全部送交花蓮縣動植物防疫所。

張美慧、楊華美邀請陳情人、動保人士齊淑英、花蓮縣動植物防疫所動植物保護股長楊博文、吉安警分局副分局長盧廣勳等人到場會勘，看見該處多隻因山豬吊斷掌的狗兒，有幾隻受傷部分還十分鮮紅，相當不忍，一行也人循著小徑，穿過藤蔓巡查被發現設置山豬吊的區域。

張美慧說，不管捕獸鋏、山豬吊都是明令禁用的獵具，且設陷阱的位置在東方夏威夷周圍，地形平坦又鄰近水源社區，不只對周邊動物，甚至對兒童、老人及社區民眾，都有潛在危險。

動保法規定，凡製造、販賣陳列、輸出入捕獸鋏，違者處1萬5000元至7萬5000元罰緩，如果導致動物死亡、肢體嚴重殘缺等，將處兩年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元至200萬元罰金。

楊華美建議動防所在縣內野生動物出沒的地點，懸掛警示布條說明罰則，並加強宣導鼓勵民眾檢舉，也要與附近住戶、動保志工建立通報機制，有效遏止並取締傷害動物的違法行為；張美慧說，違法設置山豬吊的情況一再發生，問題嚴重，相關單位必須加強取締的技巧、頻率，落實執法，不僅是實體通路，網路販售行為也要想辦法掌握。