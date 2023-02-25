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基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

一行4人南橫攀獵徑上山 1女受傷待援

中央社／ 台東縣25日電

一行4人登山客從南橫公路六口溫泉附近，攀登獵徑上山預計從高雄下山，其中一名女子扭傷足踝求援，消防人員今晨上山，希望入夜前能找到傷患。

台東縣警察局關山分局和台東縣消防局昨天傍晚接到山友求援，在南橫公路山區，有女山友扭傷足踝，踝部腫脹疼痛無法行走。4名台東縣消防局關山大隊人員今晨微亮就入山救援。

關山分局霧鹿派出所長胡松俊仁今天上午接受中央社記者電話訪問表示，3女1男登山客23日從南橫公路六口溫泉附近山壁一條幾乎已沒有人走的獵徑攀登入山，非常陡，前面有些路段坡度幾乎是90度，很難想像他們怎麼會從那邊進入山區。

台東縣消防局關山大隊長廖昱眾表示，4名山友23日從南橫公路六口溫泉附近的野徑攀登上山，規劃5日後從高雄山區下山，昨天下午女隊友足踝受傷，4名消防人員今晨入山救援，因為沒有路徑，只有對方傳送的軌跡圖，且這2天山區下雨，情況不是很好，希望能在今天接觸到傷患。

霧鹿部落胡姓民眾說，這4名登山客竟然知道六口溫泉附近有獵徑（野徑），早期除了獵人和公路局人員探勘路線時才會從這處攀登入山。

台東 南橫 溫泉

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