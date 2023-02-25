屏東酒後糾紛一家4口竟聯手毆警 4警骨折腦震盪

屏東春日鄉陳姓男子23日在家飲酒與人發生爭執，警方趕往見他不斷咆哮且有攻擊傾向，要帶返所管束，陳男反抗攻擊員警，隨後陳男父親及妻兒都加入，造成4名員警分別骨折、腦震盪。

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊長陳賜明接受媒體聯訪指出，42歲陳姓男子23日在家中飲酒，因細故與表弟發生爭執互毆，警方獲報後趕赴現場處理，到場發現陳姓男子酒後情緒激動，不斷大聲咆哮且有攻擊他人傾向，為避免自傷或傷人情形發生，要將陳男帶返所管束。

陳賜明表示，陳姓男子不配合，與現場員警發生拉扯，甚至揮拳毆打員警，其陳姓父親（66歲）、黃姓妻子（39歲）及兒子（16歲）等人見狀也一同出手阻攔警方，並聯手攻擊在現場處理的員警。

一陣混亂下，造成潘姓員警左手第5指閉鎖性骨折、衣服及所攜帶蒐證攝影機毀損；張姓員警頭部外傷、疑似輕微腦震盪、臉部及左手挫擦傷；藍姓員警頭部及右上肢擦挫傷；鄭姓員警右上肢擦挫傷。

陳賜明表示，依妨害公務、傷害及毀損罪，將陳姓一家人當場逮捕，詢後依法移送台灣屏東地檢署偵辦。

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