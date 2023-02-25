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詐欺通緝剛滿1天 高雄妙齡女急著做這事 安全帽帶未扣慘了
22歲謝姓女子前晚騎車行經高雄新興區一處路口，因安全帽帽帶未扣，被巡邏警網撞見攔查，謝乖乖報出資料，結果警方一查，發現她前一天被橋頭地檢署通緝在案，謝當場驚呆「我被通緝？」因涉詐欺案被通緝1天就落網，讓她直呼倒楣。
新興警分局五福二路派出所巡邏警網，前晚巡邏行經新興區新田路與仁愛二街口，發現謝姓女子安全帽帽帶未扣，趨前攔查，一度未發現謝女蹤影，後來在騎樓處發現謝女，即盤查身分。
謝女當下乖乖報出資料，沒想到，警方一查，發現她22日因涉及詐欺案，被橋頭地檢署發布通緝，謝女得知自己是通緝犯，驚訝地問警方「我被通緝？」警方秀出資料「這是你吧？」謝點頭確認。
謝女告知警方，因先前求職時，不慎交出帳戶，涉及詐欺案件，後因工作緣故搬離戶籍地，未收到司法通知才被通緝，沒想到，因外出趕著剪髮，安全帽帶才未扣好，意外被警方查獲；警詢後，將她解送歸案。
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