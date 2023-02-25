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新北女全身裸癱坐在租處浴缸內無生命跡象 送醫不治 院方驗出新冠陽性

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名蘇姓女子，周四（23日）深夜被同居男友發現，癱坐在租處浴缸內，已無生命徵象，緊急通報救護人員到場協助送醫，蘇女搶救不治身亡，經院方PCR檢測，新冠肺炎呈陽性反應，現場沒有外力介入跡象，死者沒有外傷及病史，排除他殺，昨相驗家屬沒有疑義，遺體發還。

據了解，蘇姓女子（64歲）與男友洪男同租在新北市某處10多年，蘇女沒有病史，平日生活正常沒有異樣。周四（23日）深夜9時30分左右，男友幫蘇女放水洗澡便外出買消夜，約莫當晚10時許，他買完消夜回來，蘇女還在浴廁。

蘇女平日有泡澡習慣，洪男開始不以為意，直到當晚約莫11時49分左右，快兩小時未見蘇女出來，洪男察覺異樣，叫喚蘇女沒有反應，洪男開門一看，赫見蘇女裸身癱坐在浴缸內，當場沒有生命徵象。

洪男趕緊通報消防局派員前來，旋即由救護人員協助送醫急救，但仍搶救不治，院方對蘇女PCR檢測，新冠肺炎呈陽性反應。由於蘇女沒有病史，近日有無生病。警方勘驗現場，租處內外未發現遭破壞或可疑打鬥跡象，僅於浴缸水裡、浴室地面，發現些許嘔吐物，其他未發現可疑遺留物品。

昨天（24日）檢警相驗，蘇女外觀未發現明顯外傷，也沒有防禦性傷痕，排除有他殺嫌疑。研判是心因性休克死亡，家屬沒有疑義，遺體當場發還家屬辦理後事。

新北市蘇女癱坐租處浴廁，送醫急救CPR檢驗呈陽性，不治身亡（示意圖）。記者曾伯愷／攝影
新北市蘇女癱坐租處浴廁，送醫急救CPR檢驗呈陽性，不治身亡（示意圖）。記者曾伯愷／攝影

新冠肺炎

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