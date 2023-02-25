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228連假出遊多 國道中部路段塞爆 7件碰撞事故

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今天是228四天連假首日，由於出遊民眾甚多，車潮湧現國道中部路段，造成局部塞車，國1從台中系統到大雅交流道南下路段、國3草屯到中興南下路段，塞得比較嚴重，到上午10時為止，中部路段共發生7件碰撞事故，不過都迅速排除。

國道公路警察第七大隊指出，今天約上午8點開始，所轄國3及國6就出現車多情形，尤其是南下草屯到中興路段、中投到快官路段，及接近彰化系統交流路段，車速在40到50公里之間，到上午10時前，所轄發生4件碰撞事故。

尤其目前正值賞櫻季，通往各風景區的車流更大，像國道6號往東路段更嚴重，國道七隊建議駕駛人注意路況，盡量改走平路道路，以免掃了遊興。

至於國1部分，國道公路警察第三大隊表示，北上178到174公里即台中到大雅交流道路段最塞，車速約20到30公里，另南屯到彰化系統交流道、埔鹽系統到員林交流道南下車道，車速則是40到60公里，到上午10時為止，所轄路段發生3件碰撞事故。

國道警方估計，約要中午過後，塞車情形才會逐漸改善，呼籲駕駛人要耐心駕駛，要保持行車距離，確保安全。

國1彰化系統到彰化交流道南下路段，今天上午湧現車潮，呈局部塞車。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道南下路段，今天上午湧現車潮，呈局部塞車。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道南下路段，今天上午湧現車潮，呈局部塞車。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道南下路段，今天上午湧現車潮，呈局部塞車。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道南下路段，今天上午湧現車潮，呈局部塞車。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道南下路段，今天上午湧現車潮，呈局部塞車。記者劉明岩／攝影

國道 彰化

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