國1新營段聯結車追撞嚴重回堵 王國材：10點半全恢復通行

228連假首日國道1號新營南下路段上午發生聯結車失控翻覆，後方另一輛聯結車跟轎車閃避不及撞上掉落的水泥涵管，造成南下路段回堵至嘉義。交通部長王國材今前往高速公路局交控中心視察國道路況表示，高公局上午出動大型拖吊車，10點已恢復2車道，預計3車道10點半會全面恢復通行。

今天清晨起國道1號新營南下路段嚴重塞車，主因1輛聯結車失控翻覆，車上大型水泥涵管掉落路面，後方一輛聯結車跟轎車閃避不及撞上，造成南下路段回堵，經過4個多小時仍有路面未清理完成，造成部分車道封閉。

王國材指出，疫情趨緩民眾開始出遊，這次228連假首日國道車流比去年同期增加8%，多以旅遊旅次為主。國道新營路段今天清晨5點發生2輛大貨車追撞，2名駕駛受傷並波及一輛自小客車，高公局上午出動大型拖吊車，上午10點恢復2車道，預計10點半3車道會全面恢復通行。