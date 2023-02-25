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嘉市資源回收場火警燒17小時 濃煙臭味四散

中央社／ 嘉義市25日電

嘉義資源回收場昨天中午發生火警，散發濃煙惡臭，消防局派員滅火今天清晨5時許火勢熄滅；市議員指出，已嚴重影響市民生活品質，要市府提出解決方案避免類似情況一再發生。

嘉義市資源回收場位於湖子內重劃區內，昨天中午發生火警，散發濃煙惡臭；環保局發布新聞訊息指出，由於近日天氣乾旱，再加上回收物項目混雜，火勢才一發不可收拾，後續將釐清起火原因，並加強監控管制措施。

嘉義市議員黃盈智告訴中央社記者，資源回收場一再發生事故，去年也曾發生火警，也一度因下雨造成堆置物腐壞散發強烈異味；此次火災燒了17小時，濃煙惡臭嚴重影響生活品質，環保局要提出徹底解決方案，考量另覓回收場，避免類似情況再發生。

住在附近的黃姓民眾說，湖子內重劃區是嘉義市的「豪宅區」，資源回收場與這些新建的住宅間隔百公尺，不時傳出臭味、火災，使得居住品質低落，市府不做好處理，恐引起民眾抗議。

消防局表示，資源回收場昨天中午12時許發生火警，今天上午5時28分殘火處理完畢，燃燒面積約200平方公尺，起火原因待查。

資源回收 嘉義

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