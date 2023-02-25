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228連假首日南橫女山客受困 足踝受傷無路山徑待援

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

228連假才開始，南橫山區就傳受困案，張姓男子等1男3女登山客，昨行經南橫山區野徑，其中1女子疑足踝扭傷無法行走，昨晚報案求援，台東縣消防局所組救援隊今晨出勤救援，預計5小時後接觸受困者，再評估處置方案。

台東縣消防局昨晚接獲轉報，張男等1男3女年輕登山客，前天到南橫山區登山，昨天從六口溫泉旁野徑上行，但同行1名年約30歲女子，不明原因扭傷足踝，踝部腫脹疼痛無法行走，向友人求援、轉報台東縣消防局救援，今清晨5時30分組隊出發。

據了解，這4名登山客走的並不是一般登山路徑，而是從六口溫泉旁循野徑上攀，預訂2天後從高雄山區下山，因此4人受困所在位置、並非一般登山路徑，雖然電話能通，但救援人員只能透過手機定位尋人，中午前是否能夠搜尋到4人仍不確定。

地方人士猜測，應該是年輕山客冒險走獵徑，但在沒有路的山區救援，如何助傷者脫困是一大挑戰。

六口溫泉位於南橫公路184.5公里處，屬於碧山溫泉，早在南橫公路闢建時，就由挖路工人發現溫泉源頭，並築成六座簡易的泡湯池。之後經縱管處改善後，成為南橫遊客體驗峽谷溫泉景點。

228連續假期首日清晨，台東縣消防局就派出救援隊到南橫山區搜救（示意圖、非本案當事人）。記者卜敏正／翻攝
228連續假期首日清晨，台東縣消防局就派出救援隊到南橫山區搜救（示意圖、非本案當事人）。記者卜敏正／翻攝

南橫 溫泉 台東

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