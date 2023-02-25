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國1台南聯結車失控翻覆二傷 水泥大涵管散落 回堵到嘉義

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國1台南聯結車失控翻覆二傷 水泥大涵管散落 回堵到嘉義

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

228連假首日國道一號新營南下路段上午嚴重塞車，因為一輛聯結車失控翻覆，車上的大型水泥涵管掉落路面，後方一輛聯結車跟轎車閃避不及撞上，造成南下路段回堵，經過4個多小時仍有路面未清理完成，部分車道封閉，車流回堵到嘉義。警方呼籲民眾提早在嘉義路段改道。

國1南向285.1k清晨五點多這起交通事故，因為要拖吊水泥涵管及大型車輛較困難，國1南向嘉義系統至新營交流道路段目前仍管制，僅開放內側車道通行。

警方調查，36歲陳姓駕駛半聯結車行駛在國道1號南向285.3公里中線車道，疑因身體不適暈眩撞擊行駛外側車道43歲何男駕駛聯結車，載運水泥涵管的聯結車衝出邊坡，車上兩人受傷送醫沒有生命危險。

警方表示，肇事聯結車載鋼胚翻覆車道，車上水泥涵管及鋼胚散落於車道上，後方一輛聯結車及一輛轎車再撞擊散落車道上水泥管。因為車道滿布雜物，還有三部車輛拖吊較困難，目前還在清理路面。目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，呼籲用路人避開節省行車時間。

國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
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國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
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國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝
國1台南聯結車失控翻覆二人受傷，水泥大涵管散落，回堵到嘉義。記者周宗禎／翻攝

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