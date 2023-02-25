國1台南聯結車失控翻覆二傷 水泥大涵管散落 回堵到嘉義

228連假首日國道一號新營南下路段上午嚴重塞車，因為一輛聯結車失控翻覆，車上的大型水泥涵管掉落路面，後方一輛聯結車跟轎車閃避不及撞上，造成南下路段回堵，經過4個多小時仍有路面未清理完成，部分車道封閉，車流回堵到嘉義。警方呼籲民眾提早在嘉義路段改道。

國1南向285.1k清晨五點多這起交通事故，因為要拖吊水泥涵管及大型車輛較困難，國1南向嘉義系統至新營交流道路段目前仍管制，僅開放內側車道通行。

警方調查，36歲陳姓駕駛半聯結車行駛在國道1號南向285.3公里中線車道，疑因身體不適暈眩撞擊行駛外側車道43歲何男駕駛聯結車，載運水泥涵管的聯結車衝出邊坡，車上兩人受傷送醫沒有生命危險。