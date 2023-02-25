聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1台南聯結車失控翻覆二傷 水泥大涵管散落 回堵到嘉義
228連假首日國道一號新營南下路段上午嚴重塞車，因為一輛聯結車失控翻覆，車上的大型水泥涵管掉落路面，後方一輛聯結車跟轎車閃避不及撞上，造成南下路段回堵，經過4個多小時仍有路面未清理完成，部分車道封閉，車流回堵到嘉義。警方呼籲民眾提早在嘉義路段改道。
國1南向285.1k清晨五點多這起交通事故，因為要拖吊水泥涵管及大型車輛較困難，國1南向嘉義系統至新營交流道路段目前仍管制，僅開放內側車道通行。
警方調查，36歲陳姓駕駛半聯結車行駛在國道1號南向285.3公里中線車道，疑因身體不適暈眩撞擊行駛外側車道43歲何男駕駛聯結車，載運水泥涵管的聯結車衝出邊坡，車上兩人受傷送醫沒有生命危險。
警方表示，肇事聯結車載鋼胚翻覆車道，車上水泥涵管及鋼胚散落於車道上，後方一輛聯結車及一輛轎車再撞擊散落車道上水泥管。因為車道滿布雜物，還有三部車輛拖吊較困難，目前還在清理路面。目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，呼籲用路人避開節省行車時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言