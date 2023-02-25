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國1台南聯結車失控翻覆二傷 水泥大涵管散落 回堵到嘉義

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影／台中女保全開車迴轉暴衝撞安全島 波及停車區2騎士

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子在保全公司任職，昨早開車行經西屯區時，在文心路、西屯路口欲迴轉，未料迴轉時因不明原因暴衝，轎車先衝上分隔島後，波及停等區的2輛機車，造成2名騎士腿部擦挫傷，吳女無酒駕，辯稱是誤踩油門，全案肇事原因待後續釐清。

經查，吳姓女子（36歲）在昨天上午11時許，駕駛公司轎車沿西屯區文心路內側左轉車道，欲向左迴轉往北屯方向，但吳女在迴轉時，因不明原因，轎車先爆衝衝上中央分隔島後，再撞向對向車道，導致在機車停等區的2名機車騎士任女（29歲）、張男（24歲）遭撞上，造成車輛毀損、騎士腿部受傷。

第六警分局到場調查，吳女等3人都無酒精濃度，吳女辯稱，當時是轎車先因不明原因暴衝後，她又誤踩油門才發生事故，詳細的肇事原因有待警方後續調查。

台中市吳姓女子昨天開車行經西屯區文心路時迴轉，轎車失控衝上安全島後，波及2名機車騎士。圖／摘自TIkTok
台中市吳姓女子昨天開車行經西屯區文心路時迴轉，轎車失控衝上安全島後，波及2名機車騎士。圖／摘自TIkTok
台中市吳姓女子昨天開車行經西屯區文心路時迴轉，轎車失控衝上安全島後，波及2名機車騎士。圖／讀者提供
台中市吳姓女子昨天開車行經西屯區文心路時迴轉，轎車失控衝上安全島後，波及2名機車騎士。圖／讀者提供
台中市吳姓女子昨天開車行經西屯區文心路時迴轉，轎車失控衝上安全島後，波及2名機車騎士。圖／讀者提供
台中市吳姓女子昨天開車行經西屯區文心路時迴轉，轎車失控衝上安全島後，波及2名機車騎士。圖／讀者提供

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