影／台中行人凌晨橫越道路 遭計程車撞上送醫命危

台中市王姓計程車司機在今天凌晨開車行經北區時，撞上橫越道路的王姓行人，行人經送醫後，因頭部等多處傷勢，仍在急救中，司機稱，當時行人斜走道路，看到時踩煞車已來不及。

經查，王姓司機（63歲）在今天凌晨零時許，駕駛計程車沿北區漢口路三段由東往西、往華美街方向直行；當時王姓行人（34歲）從漢口路三段，由北往南穿越漢口路未依規定行走行人穿越道，司機煞車不及撞上，王因頭部等多處傷勢，送往中國醫藥大學附設醫院急救後，目前仍在加護病急救，未脫離危險期。

司機辯稱，當時行人是斜著過馬路，看到的時候要煞車，已經來不及撞上，過程行車記錄器都有，可以提供給警方釐清案情。