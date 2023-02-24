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大學出席率比照「來客率」…學生翹課 私校竟檢討老師引不滿

地檢署判不起訴侯友宜等3人 恩恩爸：他的戰場在國賠案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市2歲男童恩恩因染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府救護車延遲81分鐘送醫，依法提起國賠訴訟，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清3人。恩恩爸晚間發文回應，他目前的戰場只有國賠案件，也只能集中力氣在這裡。

恩恩爸表示，看到許多媒體下標：「恩恩爸告侯友宜過失致死，檢方不起訴」，這樣的標題是非常非常有問題的，他目前的戰場只有國賠案件，也只能集中力氣在這裡。

恩恩爸指出，今天新北地檢簽結的不起訴案件是多案併ㄧ案並由同一位檢察官一起調查：1、張津唯大哥告發：陳潤秋/黃德清/李宇松瀆職罪，2、消防局李宇松告發：張津唯加重誹謗罪，3 、鄭新助大哥告發：陳潤秋/黃德清過失致死，4 、基隆熱心民眾告發：侯友宜一般過失致死罪，5 、民眾黨議員陳世軒告發：卓冠廷議員教唆洩密罪，6 、消防局告發：現職消防員張XX瀆職罪（錄音檔吹哨者）。

恩恩爸表示，由他自己提起的告訴只有民事國賠案件，此案還在審理中，等待開庭，並沒有以自己的名義，提告任何刑事訴訟。因為從頭到尾，依據政府資訊公開法和新北市府要求的相關資料，新北市府完全不與理會，並蠻橫的推託拒絕了，在手上沒有相關的事證之下，我完全無法提起刑事訴訟！如果直接提出，簡直是肉包子打狗，有去無回。

恩恩爸表示，他再次說明，他還沒有提告任何刑事訴訟，他的奮戰才要開始，謝謝大家關心和支持。

恩恩爸。本報資料照片
恩恩爸。本報資料照片

恩恩爸 國賠

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