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台南婦卡戒疼痛難耐 消防人員這妙招幫她解套

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局崇善分隊日前接獲一對老夫妻登門報案，年約50歲張姓婦人白天不慎跌倒，左手戒指因手指受傷血腫卡住而無法脫除，她苦撐到半夜疼痛加劇難耐，跑到消防隊求助，在隊員使用釣魚線順利取下。張婦今天下午準備熱飲及感謝卡，這冷冷的天氣下慰勞辛苦的消防人員。

前天半夜12時，張婦手指疼痛難耐，崇善分隊隊員張嘉峰、蘇俊益及葉家誠先後評估其傷處後，向她解釋會先嘗試脫除，如果無法拆除才會使用破壞的手段，安撫婦人的情緒外，耐心說明並引導接下來的摘除步驟，先讓她將手高舉過頭，降低腫脹程度，接著使用釣魚線纏繞手指腫脹部位，經過約10分鐘慢慢將戒指上推，順利將戒指取出。

張婦見戒指完好無缺的取下來後鬆了一口氣且再三致謝。她表示，這個戒指對他們夫婦來說相當重要，原本擔心可能遭破壞而感到不捨，所幸成功將戒指取出，也保存了兩人珍貴回憶。今天下午她準備熱飲及感謝卡，在這冷冷的天氣慰勞辛苦的消防人員。

同時，消防人員也提供小撇步，當民眾發現戒指無法取下時，應當下立即處理，如冰敷減輕腫脹，並試著使用肥皂或沙拉油等潤滑後嘗試脫除，如果無法排除，可尋求相關人員的協助。

崇善分隊隊員先讓張婦將手高舉過頭，降低腫脹程度，接著使用釣魚線纏繞手指腫脹部位，經過約10分鐘慢慢將戒指上推，順利將戒指取出。圖／讀者提供
崇善分隊隊員先讓張婦將手高舉過頭，降低腫脹程度，接著使用釣魚線纏繞手指腫脹部位，經過約10分鐘慢慢將戒指上推，順利將戒指取出。圖／讀者提供
今天下午張婦請員工準備熱飲及感謝卡，在這冷冷的天氣慰勞辛苦的消防人員。圖／讀者提供
今天下午張婦請員工準備熱飲及感謝卡，在這冷冷的天氣慰勞辛苦的消防人員。圖／讀者提供

戒指

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