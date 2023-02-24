繞了半個台灣出遊遇橫禍 台7甲線落石擊破車窗砸傷女子頭部
住在台南的楊姓女子一家4口趁著連假即將到來，駕車到宜蘭旅遊，今天下午途經台7甲線南山開往大同方向，1顆落石砸破後座車窗，楊女額頭受到撞擊，意識模糊，救護人員趕到後應急處理，送往羅東博愛醫院。
宜蘭縣消防局今天下午3時2分許，接到報案，報案人稱駕駛轎車經過台7甲線5.8公里處，突有山石落下，砸破車窗，造成1人受傷，急需救援。消防局出動大同91、南山91救護車，並通知110與獨立山工段。
救護人員下午3時半許到達現場後回報，該車一家4人從台南來旅遊，除後座楊女，其他3人未受傷；落石約1塊磚塊大小，擊破轎車右後車窗，造成楊女額頭2處撕裂傷、流鼻血與意識模糊，幸未受困，救護人員施以抽吸、靜脈注射、面罩給氧、頸圈和長背板固定，送往羅東博愛醫院。
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