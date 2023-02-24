繞了半個台灣出遊遇橫禍 台7甲線落石擊破車窗砸傷女子頭部

住在台南的楊姓女子一家4口趁著連假即將到來，駕車到宜蘭旅遊，今天下午途經台7甲線南山開往大同方向，1顆落石砸破後座車窗，楊女額頭受到撞擊，意識模糊，救護人員趕到後應急處理，送往羅東博愛醫院。

宜蘭縣消防局今天下午3時2分許，接到報案，報案人稱駕駛轎車經過台7甲線5.8公里處，突有山石落下，砸破車窗，造成1人受傷，急需救援。消防局出動大同91、南山91救護車，並通知110與獨立山工段。