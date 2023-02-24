檢肅黑幫 新北警逮治平對象10件43人 查獲長短槍枝9把
新北市警局配合警政署執行全國同步「掃黑、打詐、緝毒」專案行動，檢肅黑幫共掃蕩治平對象10件43人，查獲長短槍枝9把，瓦解27個詐欺集團並逮捕犯嫌111名、查扣不法所得3500餘萬元，新北警方強調，持續掃蕩黑道幫派不法勢力絕不間斷。
新北市刑大接獲線報，四海幫海驥堂堂主王姓男子（31歲）因利益糾紛，引發集團內成員間內訌，決意殺雞儆猴，數度指揮旗下成員，以通訊軟體Telegram恐嚇前成員，甚至在其所駕駛車輛裝設GPS追蹤器掌握行蹤，在台北市及彰化縣等地區率眾駕車圍堵被害人，持鎮暴槍朝被害人射擊，行徑相當囂張。
新北市刑大報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，日前會同新店、淡水、士林警分局、彰化縣員林警分局，本月21日同步執行拘提、搜索，將王男等4名幫眾拘捕到案。現場查扣火藥式衝鋒槍一把、子彈59顆、手機5支等證物，警詢後依組織犯罪、槍砲、恐嚇、妨害自由、妨害秩序、毀損等罪嫌移送檢方偵辦後，王男以10萬元交保，其餘3人各5萬元交保候傳。
新北市警局自2月13日至24日配合全國同步執行「掃黑、打詐、緝毒」專案行動，掃蕩治平對象10件43人，查獲9把長短槍枝，打詐部分，瓦解27個詐欺集團並逮捕犯嫌111名、查扣不法所得3500餘萬元，緝毒方面查獲大麻及新興毒品33件37人，營業場所內涉毒21處67人，另由市政府執行第三方警政134件。
新北警方強調。掃蕩黑道幫派絕不間斷，將持續貫徹警政署全力打擊黑幫，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，針對黑道幫派分子暴力犯罪、街頭鬥毆等不法案件，除惡務盡嚴加究辦，以安民心並有效維護市民生命財產安全。
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