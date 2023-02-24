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好棒棒！台南搜救犬隊兩搜救犬 通過瓦礫搜索中級認證

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局搜救犬隊參加今年IRO（國際搜救犬組織）瓦礫堆搜救犬的國際認證，包含服從評量、瓦礫堆搜索評量等項目，兩搜救犬Kathy、Kenna成功通過瓦礫搜索的中級認證。消防局局長李明峯說，為維持該局搜救犬量能，今年元月新進2隻培訓犬，目前正積極展開相關訓練。

今年IRO瓦礫堆搜救犬國際認證，本月17日至21日在高雄市搜救犬馴養中心舉辦，邀請日本籍裁判官村瀨英博擔任測驗官，依能力分為RH-T V級(初級)、RH-T A級(中級)、RH-T B級(高級)。

消防局指出，本次IRO評量測試須經過服從測驗及瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群、其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程。

而中級瓦礫堆搜索則必須在800-1000平方公尺的瓦礫堆內搜尋2名受困民眾，且需在15分鐘內完成，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

台南搜救犬隊由領犬員劉彥煌(搜救犬Dota)、楊小微(搜救犬Kathy)、卓佳瑩(搜救犬Kenna)參加，搜救犬Kathy、Kenna成功通過瓦礫搜索中級認證。

消防局局長李明峯說，今年元月新進2隻培訓犬，目前正積極展開相關訓練，包含社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等，未來若成功通過搜救犬評量，將有效提升搜救犬執行震災搜索能力。

台南消防局搜救犬隊參與國際認證，計有搜救犬Kathy、Kenna成功通過瓦礫搜索的中級認證。圖／讀者提供
台南消防局搜救犬隊參與國際認證，計有搜救犬Kathy、Kenna成功通過瓦礫搜索的中級認證。圖／讀者提供
台南搜救犬隊領犬員劉彥煌與搜救犬Dota，積極展開包含社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等。圖／讀者提供
台南搜救犬隊領犬員劉彥煌與搜救犬Dota，積極展開包含社會化訓練、服從訓練、搜索訓練等。圖／讀者提供
台南搜救犬隊由領犬員劉彥煌(搜救犬Dota)、楊小微(搜救犬Kathy)、卓佳瑩(搜救犬Kenna)參加，參加今年IRO瓦礫堆搜救犬的國際認證。圖／讀者提供
台南搜救犬隊由領犬員劉彥煌(搜救犬Dota)、楊小微(搜救犬Kathy)、卓佳瑩(搜救犬Kenna)參加，參加今年IRO瓦礫堆搜救犬的國際認證。圖／讀者提供

搜救犬 台南 日本

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