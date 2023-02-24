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真倒楣！吃個消夜也被攔車毆傷 警循線逮4煞送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區林姓男子，今天凌晨與友分騎多部機車，準備前往三重區吃消夜，途中行經疏洪一路與疏洪四路口，疑因行車糾紛，遭吳男2車4人攔下，當場一頓痛毆，林男多處撕裂、挫傷送醫無礙。事後林男報警，警循線將人逮捕到案，警詢後依傷害、毀損、強制等罪將4人移送法辦。

經調查，林姓男子（19歲）今天凌晨與其他友人，分騎多輛機車，一路沿著新北市五股區疏洪一路，準備前往三重區吃宵夜。不料車經疏洪一路與疏洪四路口，疑因行車糾紛，林男遭吳男（20歲）、李男（19歲）、范男（23歲）、陳男（19歲）2車四人攔下，當場一頓痛毆。

林男友人驚見當場逃離，直到林男被打趴在地，頭部撕裂傷、頸部擦挫傷、手腳擦挫傷，吳男等4煞才駕車離開。警方獲報派調閱沿路監視器循線追查，於今天上午11時許，在五股區中興路二段逮捕吳、李、范3男一併帶回偵辦，另通知陳男到案說明，警詢後傷害、毀損、強制等罪嫌將4人移送法辦。

新北市五股區行車糾紛，4人打1人，警方循線抓人依傷害、毀損、強制等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區行車糾紛，4人打1人，警方循線抓人依傷害、毀損、強制等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區行車糾紛，4人打1人，警方循線抓人依傷害、毀損、強制等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區行車糾紛，4人打1人，警方循線抓人依傷害、毀損、強制等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

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