聽新聞
test
0:00 / 0:00
真倒楣！吃個消夜也被攔車毆傷 警循線逮4煞送辦
新北市五股區林姓男子，今天凌晨與友分騎多部機車，準備前往三重區吃消夜，途中行經疏洪一路與疏洪四路口，疑因行車糾紛，遭吳男2車4人攔下，當場一頓痛毆，林男多處撕裂、挫傷送醫無礙。事後林男報警，警循線將人逮捕到案，警詢後依傷害、毀損、強制等罪將4人移送法辦。
經調查，林姓男子（19歲）今天凌晨與其他友人，分騎多輛機車，一路沿著新北市五股區疏洪一路，準備前往三重區吃宵夜。不料車經疏洪一路與疏洪四路口，疑因行車糾紛，林男遭吳男（20歲）、李男（19歲）、范男（23歲）、陳男（19歲）2車四人攔下，當場一頓痛毆。
林男友人驚見當場逃離，直到林男被打趴在地，頭部撕裂傷、頸部擦挫傷、手腳擦挫傷，吳男等4煞才駕車離開。警方獲報派調閱沿路監視器循線追查，於今天上午11時許，在五股區中興路二段逮捕吳、李、范3男一併帶回偵辦，另通知陳男到案說明，警詢後傷害、毀損、強制等罪嫌將4人移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言