台南消防與麻新醫院演練到院前心肌梗塞救護 強化技能

台南市消防局第四大隊今天與麻豆新樓醫院舉辦「心肌梗塞實境緊急救護訓練」課程，麻豆新樓心臟內科團隊協助實境演練搶救急性心肌梗塞，參訪24小時運作心導管室，強化第一線緊急救護人員到院前處置技能，瞭解到院後心導管運作實務。

院方表示，課程也加入分秒必爭的「困難輸液擬真情境」，幫助執行緊急救護勤務人員能更即時清晰正確判定狀況，強化到院前救護技能，提高搶救成功機率。

第四大隊長蔡國保感謝麻豆新樓醫院提供師資及辦訓場地。他說，四大隊緊鄰發展迅速的台南科學園區，近年心臟疾病案件數有逐年提升趨勢，有鑑於心臟疾病為國人十大死因之一，尤以發作快、死亡率高的心肌梗塞，救援時間更是分秒必爭，因此與溪北地區具備24小時心導管室的麻豆新樓合作，擬真心肌梗塞實境，強化救護員技能，也提醒民眾如有症狀應立即打119，「會以就近與適當原則提供優質救護服務」。

麻豆新樓醫院提供24小時心導管治療服務，台南市消防局救護車備有12導程心電圖設備與網路傳輸功能，急診醫師能即時判讀與立即啟動到院後心導管室手術準備，盡早打通阻塞的血管，對於病人癒後生活品質能有極大助益。