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揮一拳20萬！不給地址又胡亂報路 酒醉女拳毆運將挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區彭姓女子，日前酒醉與友搭乘計程車前往永和。不料車途中，彭女臨時更改地點，又胡亂報路。運將詢問「妳給我地址就好」卻惹怒彭女穢語飆罵遭拒載。彭女不爽飆罵並作勢打人，運將火大告誡「一拳20萬」，彭女出拳毆傷運將氣的報警，雙方互告傷害，警詢後依法函送法辦。

據了解，彭姓女子（38歲）這個月8日凌晨1時許，酒醉與友人預約一輛計程車，準備從新北市三重區自強路三段，前往永和區民有街。但因彭女中途更改地點、變換行車路線，小黃司機張男（47歲）詢問確切地址，彭女沒有清楚說出，而是一直胡亂報路。

結果計程車開過頭，彭女竟指罵運將「你沒看到我們在聊天嗎？不會問嗎？」運將耐著性子客氣回說「給我新地址，這樣妳們就可以慢慢聊好嗎？」不料彭女突然暴怒抓狂，穢語嗆聲挑釁。

運將無法再忍，要求彭女兩人下車。怎料，彭女下車不但沒給車費，還飆嗆運將「包裏有錢，就是不想給你」，運將報警，彭女抓狂強開車門，還作勢要打運將，運將告誡「一拳20萬」。彭女無視真的衝進車內，一陣亂拳毆打，導致運將臉部多處瘀挫傷報警協處。

事後運將把行車紀錄器畫面上傳臉書《爆料公社》吸引網友按讚留言，有網友說「對於這種『醉』犯，只罰20萬太少了」、「又一位酒空女」、「喝酒就可以蠻橫無理傷害人啊」、「這種真的要給她嚐嚐法律的苦頭」等話。

三重警方表示，警方獲報派員趕抵，現場已無衝突，雙方互告傷害帶回偵辦，警詢後依傷害罪嫌將兩人函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三重區彭姓女子酒後出拳毆打運將，遭提告傷害。圖／臉書《爆料公社》
新北市三重區彭姓女子酒後出拳毆打運將，遭提告傷害。圖／臉書《爆料公社》
新北市三重區彭姓女子酒後出拳毆打運將，遭提告傷害。圖／臉書《爆料公社》
新北市三重區彭姓女子酒後出拳毆打運將，遭提告傷害。圖／臉書《爆料公社》
新北市三重區彭姓女子酒後出拳毆打運將，遭提告傷害。圖／臉書《爆料公社》
新北市三重區彭姓女子酒後出拳毆打運將，遭提告傷害。圖／臉書《爆料公社》

運將 計程車 爆料公社

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