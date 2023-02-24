大武營區隊史館遭縱火 周春米：縣府未來更審慎維護保存

培育逾40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築展開修復活化，隊史館（正氣樓）預計2月中旬展開修復，未料5日凌晨大火，檢警專案小組偵辦鎖定徐男涉重嫌，檢方聲押獲准。屏東縣長周春米呼籲，歷史建築保留不易，縣府會更審慎，也期待大家一起維護保存。

周春米說，獲悉隊史館火警已逮捕收押嫌犯，感到欣慰，謝謝警察同仁與檢方快速偵辦。她也要真誠呼籲，「歷史建築留存不易，可以緬懷先人足跡，看見歲月縱線的紋理」，縣府未來會更審慎，也期待大家一起維護保存。

縣府文資所表示，大武營區修復活化再利用，隊史館部分是第二標修復，包括隊史館共6棟，約1億多元，隊史館的修復原規畫約2千萬元，遇上祝融，文資所已提報相關計畫給文資局，將再增加2千多萬，報文資局審核中。

文資局長陳濟民本周二也南下到場關心後續修復情況，文資所主任林洋助說，大火造成隊史館2樓全面燒毀，對於毀損歷史建築部分，也可依違反文資法106條，若是蓄意毀壞，將建議重罰，最高可裁處200萬元。