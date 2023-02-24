影／擦撞公車倒地遭後車輾過 林口男送醫不治肇因待查

新北市林口區高姓男子，今天上午騎車經過仁愛路二段，不慎擦撞公車右後側，高男人車倒地，慘遭後方水泥預拌車輾過雙腿，緊急送醫後宣告不治。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬有待調查釐清。

經調查，高姓男子（49歲），今天上午10時許，騎乘機車經過新北市林口區仁愛路二段，不慎擦撞路旁正在上下乘客的台北客運925號公車，導致高男人車往左摔滑，遭後方林男（28歲）所駕駛的水泥預拌車輾過雙腳，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。