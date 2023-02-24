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嘉市前副議長蘇澤峰LINE傳「開槍」稱是誤會 議員陳家平告恐嚇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議會前副議長蘇澤峰在LINE群組傳疑似針對議員陳家平傳恐嚇訊息，陳家平昨天已向警方報案提告恐嚇。對此，蘇澤峰表示，是旁邊友人誤傳訊息將「開嗆」，傳成「開槍」，將依司法程序進行說明。嘉義地檢署已受理偵辦。

蘇澤峰表示，因為有人告知他，議員陳家平在外面講他和其他議員的私事，但都是「無影的代誌」；22日晚間他打電話給陳家平質問陳不要亂講與事實不合的事情，陳説「沒有講」，他告訴陳「沒有的事不要亂講」，後來結束通話。

蘇說，後來11點多和朋友聚會喝了不少酒，有朋友對這件事頗為不平，拿他的手機以語音方式傳LINE訊息給陳，其中原本講「開嗆」，卻辨識成「開槍」文字傳出。蘇澤峰強調是誤會，將依司法程序說明清楚。

陳家平表示，22日晚上10點多，蘇澤峰打電話過來質問他為何在外面亂講話，他回說「大家相識這麼久了，我怎可能講這些有的沒有的話？」，蘇說外面傳言都是他講的，雙方一時講不清，於是約隔天一起講明白，必時甚至開記者會。沒想到晚上11點多就接到LINE訊息，他是隔天才發現訊息內容。

陳家平說，蘇在公開群組傳訊，內容涉及恐嚇，且不只針對他，還有其他人，他不能容許家人生命受到威脅。和律師討論後，昨天下午到市警局報案，對蘇提告恐嚇。

嘉義市警局第一分局表示，已接獲陳家平報案，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。陳家平已申請隨扈，確保人身安全。

嘉義地檢署表示，地檢署已受理，由檢察官侯德人指揮偵辦中。

嘉義市議員蘇澤峰表示，是友人誤傳訊息，是場誤會。圖／翻攝畫面
嘉義市議員蘇澤峰表示，是友人誤傳訊息，是場誤會。圖／翻攝畫面
嘉義市議會前副議長蘇澤峰。圖／本報資料照片
嘉義市議會前副議長蘇澤峰。圖／本報資料照片
嘉義市議會議員陳家平。圖／本報資料照片
嘉義市議會議員陳家平。圖／本報資料照片

嘉義 恐嚇

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