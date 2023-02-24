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台88變換車道不慎 轎車慘遭2聯結車左右撞車毀駕駛傷
聯結車劉姓駕駛今天上午10時許，行經台88線快速道路西向2.9K處，因變換車道不慎，擦撞後方彭姓男子的轎車，導致另一輛由林男駕駛的聯結車反應不及，從後方追撞彭的座車，轎車連遭2聯結車擦撞，車頭全毀，駕駛幸運僅受輕傷。
警方指出，該起車禍發生在今天上午10時許，28歲劉姓男子駕駛聯結車行經台88線快速道路西向2.9K處，欲變換車道下鳳頂交流道時，不慎擦撞後方由26歲彭姓男子駕駛的小客車。
當時彭男轎車遭劉男聯結車擦撞後滑行，後方由66歲林姓男子駕駛的聯結車反應不及，再撞及彭男座車，轎車被夾在聯結車中間左右被撞，導致車頭被撞嚴重凹陷，擋風玻璃碎裂，轎車停在2輛聯結車中間，場面怵目驚心。
幸運的是，遭2聯結車夾擊的彭男僅臉部及雙手輕微擦挫傷，被救護車送醫治療，無大礙；事故發生後，外側車道無法行駛，沿路交通阻塞，約50分鐘才排除。
警方事後調查，劉等3名駕駛均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方進一步調查釐清。
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