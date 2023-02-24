北市今年有8位行人事故亡 多為65歲長者違規穿越馬路

自被點名為「行人地獄」後，台北市交通大隊加強取締車輛未停讓行人、行人違規。根據統計，今年至2月22日，道路交通事故15件、死亡15人，其中與「行人」有關就占8件，7件以行人違規有關，均為65歲以上長者。

北市交通大隊統計，1月1日到2月22日止，發生A1事故15件、死亡15人，較去年同期發生11件、死亡11人，增加了4件、死亡4人。與行人有關計8件，約53.33%，造成行人死亡7人，分析行人自身違規計7件，其中闖紅燈4件、不依規定擅自穿越車道3件。

台北市長蔣萬安今出席交通會報，他表示1月A1事故量，比去年同期減少4人，但從2月死亡人數又增加，經分析後，跟行人有關就8件，高齡者在台北市違規比例最高，身體狀況和法治觀念等認知，都比年輕人緩慢，所以會有穿越雙黃線等狀況，未來要加強教育及宣導，盼能看見具體成效。

北市交大表示，這8件行人死亡，均為65歲以上年長者，又以80歲到89歲區間最多，共有5人，且自身均有違規情形。可能因高齡年長者自身認知功能及身體反應能力退化，再加上較少機會接觸交通安全教育或法規宣導，安全用路觀念不易養成，容易出現違規行為。

交通大隊指出，北市警局為維護行人用路安全，今年1月份加強取締車輛行經行人穿越道違規不暫停禮讓行人優先通行計1322件，較前3年同期平均1252件多了5.6%；取締行人違規計1705件，較前3年同期平均1662件多了2.6%。