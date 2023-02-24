媽祖信眾誤報車輛失竊 警方運用天眼找回
一名台中市67歲鄭姓男子，20日一早開車到苗栗縣通霄鎮參加白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾活動，當天下午媽祖鑾轎回宮安座後，準備返家卻遍尋不著自己停放的轎車，以為遭竊，但因當天人潮眾多，便先行返家休息，隔天向當地轄區警方報案，請求警方處理。
通霄分局埔口派出所副所長張坤泉表示，21日鄭男到派出所報案，警方立即與報案人前往所稱車輛被竊停車處，沿台1線北上車道往後龍鎮方向進入竹南分局轄區，再沿反方向均未尋獲該車輛。
之後，警方詳細詢問鄭男當天來程車行方向，陸續調閱路口監視器及運用警用系統，找到鄭男車輛最後行經身影，研判鄭男轎車應該是停放在媽祖起駕附近，與鄭男稱說的停放地點差得很遠，且之後並無移動離開，昨再度沿線找車，終於在通霄鎮通灣里18鄰台1線南下道路旁，尋獲鄭男轎車，確認未遭竊。
通霄分局呼籲，民眾在停車時，應特別留意停車地點，建議找一個醒目的標的物為基準並用手機照相，將周遭建築物的明顯特徵拍照留存，避免事後苦尋不著車輛，且停放車輛時務必要拔取鑰匙並上鎖，注意車輛的防盜保管，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所，避免車輛遭誤騎或遭竊損失。
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