惡火燒毀屏東大武營區隊史館 警方跨區協作逮人偵辦

原大武營區歷史建築隊史館本月5日起火，屏東警方成立專案小組調閱周邊監視器，鎖定徐姓男子形跡可疑涉有重嫌，報請屏東地檢開具拘票執行，同時將男子資料上傳警政署協作平台，通報全國警方協助查緝。警方於前天接獲彰化警分局通報，在距離屏東196公里外逮到徐男，將他帶回偵辦。

隊史館原訂本月施工修復活化，不料5日深夜2樓遭大火燒毀近百坪，警方成立專案小組調閱周邊監視器，展開地毯式清查起火前後人車出入情形，發現41歲徐男騎乘腳踏車於附近徘徊，行跡異常涉有重嫌，但因男子以腳踏車為交通工具，且案發後搭車離開屏東，沒有車牌不易以車追人。