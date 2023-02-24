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影／小黃左轉擦撞女學生跌摔 運將沒停下關心開走了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

周三下午，一輛小黃計程車，行經新北市三重區重新路三段與中寮街口，未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，當場擦撞女學生差點摔地，計程車沒停下關心，而是直接開離現場。事後有民眾將行車紀錄器畫面上傳社群，引發網友熱議。三重警方表示，已接民眾檢舉，將依法對計程車司機開處3600元以下罰鍰。

據了解，周三（22日）下午4時29分左右，一輛小黃計程車，行經新北市三重區中寮街與重新路三段口，疑未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，後方機車騎士看到雖急按喇叭示警，但女學生仍被計程車擦撞，當場彈開險跌摔在地，計程車運將沒停下車關心，而是直接開離現場。

事後有民眾將小黃擦撞女學生影片上傳社群《社會事新聞影音》引發網友熱議。對此，三重警分局表示，已接獲民眾檢舉，對於計程車未禮讓行人違規情事，已依《道路交通管理處罰條例》第44條第2項之規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，罰處1200元以上3600元以下罰鍰，呼籲駕駛人應遵守相關行車規定，以免受罰。

新北市三重區計程車運將，未禮讓行人先行被檢舉開罰。圖／社群《社會事新聞影音》
新北市三重區計程車運將，未禮讓行人先行被檢舉開罰。圖／社群《社會事新聞影音》

計程車

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