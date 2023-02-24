聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／小黃左轉擦撞女學生跌摔 運將沒停下關心開走了
周三下午，一輛小黃計程車，行經新北市三重區重新路三段與中寮街口，未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，當場擦撞女學生差點摔地，計程車沒停下關心，而是直接開離現場。事後有民眾將行車紀錄器畫面上傳社群，引發網友熱議。三重警方表示，已接民眾檢舉，將依法對計程車司機開處3600元以下罰鍰。
據了解，周三（22日）下午4時29分左右，一輛小黃計程車，行經新北市三重區中寮街與重新路三段口，疑未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，後方機車騎士看到雖急按喇叭示警，但女學生仍被計程車擦撞，當場彈開險跌摔在地，計程車運將沒停下車關心，而是直接開離現場。
事後有民眾將小黃擦撞女學生影片上傳社群《社會事新聞影音》引發網友熱議。對此，三重警分局表示，已接獲民眾檢舉，對於計程車未禮讓行人違規情事，已依《道路交通管理處罰條例》第44條第2項之規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，罰處1200元以上3600元以下罰鍰，呼籲駕駛人應遵守相關行車規定，以免受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言