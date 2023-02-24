影／小黃左轉擦撞女學生跌摔 運將沒停下關心開走了

周三下午，一輛小黃計程車，行經新北市三重區重新路三段與中寮街口，未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，當場擦撞女學生差點摔地，計程車沒停下關心，而是直接開離現場。事後有民眾將行車紀錄器畫面上傳社群，引發網友熱議。三重警方表示，已接民眾檢舉，將依法對計程車司機開處3600元以下罰鍰。

據了解，周三（22日）下午4時29分左右，一輛小黃計程車，行經新北市三重區中寮街與重新路三段口，疑未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，後方機車騎士看到雖急按喇叭示警，但女學生仍被計程車擦撞，當場彈開險跌摔在地，計程車運將沒停下車關心，而是直接開離現場。