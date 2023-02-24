「山雞」押人強拍裸照 拘禁情侶12小時

高雄林姓女子與朋友發生工作糾紛，得知朋友的男友開公司，便找綽號「山雞」的周姓男子出頭。周竟夥人對這對男女涉嫌強拍裸照，逼男子簽下600萬元本票，脅迫給錢。警方查捕周與林女等4人到案，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦。

據了解，37歲的林姓女子在2021年間，認為介紹工作給朋友林姓女子，但被朋友「放鴿子」，得悉朋友的林姓男友經營公司，本錢雄厚，便藉口找林女「喝茶聊天」，雙方約到高雄市新興區周姓男子（43歲）的租處見面。

不料，這對林姓情侶一到周的租處，周與張姓（30歲）、徐姓（29歲）2男子，竟要求他們賠償損失，要求簽600萬元本票。這對情侶不從，周等人拿球棒和空氣手槍涉嫌要脅他們，將2人分別帶進房間，強行拍下裸照，拘禁12小時，強迫他們給錢，否則將把裸照外流，迫使林姓男子簽立本票。