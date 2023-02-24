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山區三合院分裝毒咖啡販賣 「含笑半步癲虎白糖」包裝

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫明仁會幹部陳姓男子涉嫌在新北市山區三合院分裝毒品咖啡包，透過微信販賣，刑事局搜出毒咖啡1216包，拘提陳等8人依毒品罪、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押4人獲准，命其他人5至30萬元交保。

警方調查，20歲陳姓男子去年6月起指揮張姓小弟，在張的新北新店區山區三合院老家分裝毒品咖啡包，將喵喵摻入果汁粉，由胡姓小弟以微信聯繫藥腳，再交給小蜜蜂開車或騎機車送貨到台北及新北，以每包4百元販賣，大量購買打折為350元。

刑事局偵二大隊第三隊接獲情資，結合台北市南港警分局等單位追查，上月16日搜索分裝場，查獲毒咖啡1216包、喵喵592公克、K他命117克及分裝工具、現金235萬元，拘提陳等8人。

警方發現，有咖啡包以「含笑半步癲虎白糖」包裝，藥腳在微信用「含笑半步癲」作為購買暗號。部分犯嫌坦承犯案，稱小蜜蜂送貨每包抽50元報酬。

竹聯幫明仁會幹部陳姓男子涉嫌在新北市山區三合院分裝毒品咖啡包，透過微信販賣，刑事局搜出毒咖啡1216包，拘提陳等8人。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會幹部陳姓男子涉嫌在新北市山區三合院分裝毒品咖啡包，透過微信販賣，刑事局搜出毒咖啡1216包，拘提陳等8人。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會幹部陳姓男子涉嫌在新北市山區三合院分裝毒品咖啡包，透過微信販賣，刑事局搜出毒咖啡1216包，拘提陳等8人。記者李奕昕／翻攝
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竹聯幫明仁會幹部陳姓男子涉嫌在新北市山區三合院分裝毒品咖啡包，透過微信販賣，刑事局搜出毒咖啡1216包，拘提陳等8人。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會幹部陳姓男子涉嫌在新北市山區三合院分裝毒品咖啡包，透過微信販賣，刑事局搜出毒咖啡1216包，拘提陳等8人。記者李奕昕／攝影

咖啡 毒品

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