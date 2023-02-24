快訊

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

板橋警社區治安座談會 沙崙地區鄉民開講

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警分局本月22日召開新春後沙崙地區首場警民社區治安座談會，板橋副分局長黃永孝率幹部共同與溪北強里社區居民互動，針對地區治安、交通、社區警政等相關議題鄉民開講，將社區里長、派出所長、警勤區以及民眾相連結，以防範詐騙事件、行人及年長者交通安全、法入家門防治家暴，活潑多元在地化宣導獲地方好評。

座談會中並邀請新北市交大大隊長林泰裕出席，藉由轄內交通事故案例，提醒民眾行車應遠離大型車，並遵守交通法規，以保障自身安全。

板橋警副分局長黃永孝也表示，「警力有限、民力無窮」，在有限的警力下，非常感謝義警、民防、巡守、志工、警友等人員無私奉獻及熱心協勤，對於轄內治安、交通維護工作全心投入貢獻心力。在現有基礎下，結合過去經驗，現階段除了以警政署所提出的查緝毒品、打擊詐欺、掃蕩黑幫黑槍、婦幼安全重點工作外，在交通方面，要強力取締「改裝噪音車輛」，也會針對易肇事路段，強化酒測取締等勤務作為，防制交通事故發生，以打造優良治安、交通環境，保護市民安全。

新北市板橋警分局本月22日召開新春後沙崙地區首場警民社區治安座談會。圖／警方提供
新北市板橋警分局本月22日召開新春後沙崙地區首場警民社區治安座談會。圖／警方提供

延伸閱讀

大樓公設電比家用高 新北免費健檢、補助最高30萬改造

基隆11處關懷據點獲贈180公斤火鍋料 共餐長者暖心美食

閩國際航空載運 加速復甦

廈門台企 拚經濟首季開局

相關新聞

「山雞」押人強拍裸照 拘禁情侶12小時

高雄林姓女子與朋友發生工作糾紛，得知朋友的男友開公司，便找綽號「山雞」的周姓男子出頭。周竟夥人對這對男女涉嫌強拍裸照，逼...

台11線農用搬運車遭曳引車追撞翻覆 農友傷重不治

台11線花蓮縣豐濱鄉41.6公里處新社路段，昨晚發生一起曳引車追撞農用搬運車的事故，陳姓男子駕駛的農用搬運車，遭曹姓男子...

首例！調查局創十大傑出據點 局長王俊力今頒獎表揚

調查局長王俊力上任後，為強化調外勤調查官據點工作，在國內安全調查處旗下設立「據點業務協調中心」，並依照各外勤處站據點發掘...

惡火燒毀屏東大武營區隊史館 警方跨區協作逮人偵辦

原大武營區歷史建築隊史館本月5日起火，屏東警方成立專案小組調閱周邊監視器，鎖定徐姓男子形跡可疑涉有重嫌，報請屏東地檢開具...

影／小黃左轉擦撞女學生跌摔 運將沒停下關心開走了

周三下午，一輛小黃計程車，行經新北市三重區重新路三段與中寮街口，未禮讓走在斑馬線上的女學生直接左轉，當場擦撞女學生差點摔...

男子阿公店喝酒 喝醉遭女子搭訕竊走5萬餘元

台北市龍山派出所日前接獲報案，黃姓男子（68歲）上個月31日到廣州街的阿公店喝酒到凌晨4時，離開後步行至和平西路3段要坐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦