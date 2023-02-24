板橋警社區治安座談會 沙崙地區鄉民開講
新北市板橋警分局本月22日召開新春後沙崙地區首場警民社區治安座談會，板橋副分局長黃永孝率幹部共同與溪北強里社區居民互動，針對地區治安、交通、社區警政等相關議題鄉民開講，將社區里長、派出所長、警勤區以及民眾相連結，以防範詐騙事件、行人及年長者交通安全、法入家門防治家暴，活潑多元在地化宣導獲地方好評。
座談會中並邀請新北市交大大隊長林泰裕出席，藉由轄內交通事故案例，提醒民眾行車應遠離大型車，並遵守交通法規，以保障自身安全。
板橋警副分局長黃永孝也表示，「警力有限、民力無窮」，在有限的警力下，非常感謝義警、民防、巡守、志工、警友等人員無私奉獻及熱心協勤，對於轄內治安、交通維護工作全心投入貢獻心力。在現有基礎下，結合過去經驗，現階段除了以警政署所提出的查緝毒品、打擊詐欺、掃蕩黑幫黑槍、婦幼安全重點工作外，在交通方面，要強力取締「改裝噪音車輛」，也會針對易肇事路段，強化酒測取締等勤務作為，防制交通事故發生，以打造優良治安、交通環境，保護市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言