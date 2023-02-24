板橋警社區治安座談會 沙崙地區鄉民開講

新北市板橋警分局本月22日召開新春後沙崙地區首場警民社區治安座談會，板橋副分局長黃永孝率幹部共同與溪北強里社區居民互動，針對地區治安、交通、社區警政等相關議題鄉民開講，將社區里長、派出所長、警勤區以及民眾相連結，以防範詐騙事件、行人及年長者交通安全、法入家門防治家暴，活潑多元在地化宣導獲地方好評。

座談會中並邀請新北市交大大隊長林泰裕出席，藉由轄內交通事故案例，提醒民眾行車應遠離大型車，並遵守交通法規，以保障自身安全。