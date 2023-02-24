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全國掃黑打詐 高雄掃入聚眾討債傷人暴力分子

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子涉嫌組暴力討債集團，去年9月聚眾討債持械殺傷債務人，警方將他列為治平掃黑對象，蒐證出他與旗下7名男女，涉嫌多起暴力討債事故，高雄警方拘捕他到案，搜出數十本他人護照及鎮暴槍等槍械，依違反組織犯罪防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，高雄市警局2月13日至24日執行全國同步打詐、掃黑、緝毒、肅槍專案行動，查獲不良幫派組合16件109人欺集團24件106人、槍砲案3件3人、製毒工廠3處、涉毒人數100人。

據了解，陳姓男子（35歲）依附在當鋪做放貸，2021年間，曾涉嫌押1對夫婦到高雄市大寮區88快速道路下的高屏溪畔堤防，威脅這對夫婦還40萬元債務，打傷這對夫婦，就被警方提報為治平掃黑對象。

去年9月24日，陳姓男子夥同多名男子，在高雄市三民區大豐二路某咖啡廳前，向宋姓男子要索7萬元債務發生口角，陳等人竟在光天化日下，持藍波刀涉嫌殺傷宋的右手及腹部，宋經送醫後幸挽回一命。

警方追查陳涉案事證，2月22日晚間，發現陳與女友出現在高雄市左營區新莊仔路，在1家彩券行買刮刮樂，立即動員拘捕他到案，並在他車上搜出41本他人護照，並在他與另7名同夥住處，查扣鎮數槍、摺疊刀、開山刀、手指虎等槍械及些許K他命。

據悉，警方查扣的護照，都是陳要求借款人質押的證件，懷疑另有用途，待警方一一查證中。警方依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄警方拘捕聚眾討債的陳姓男子，他車上搜出數十本他人護照。記者林保光／翻攝
高雄警方拘捕聚眾討債的陳姓男子，他車上搜出數十本他人護照。記者林保光／翻攝
警方在涉嫌聚眾暴力討債的陳姓男子車上，搜出數十本他人護照。記者林保光／攝影
警方在涉嫌聚眾暴力討債的陳姓男子車上，搜出數十本他人護照。記者林保光／攝影

高雄市 護照 債務

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