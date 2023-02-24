影／現任男友找前任約談判 街頭「10打2」混戰

新北市林姓男子與邱男有感情糾紛，今天凌晨雙方12人，相約蘆洲區民族路談判，爆發激烈衝突，過程中有人拿刀、斧揮砍，還持瓦斯槍朝人射擊，造成林男及其友人肢體多處擦挫傷。警方趕抵鬥毆眾人鳥獸散，警尾追於750公尺攔下邱男3車10人，搜扣瓦斯槍、斧、刀等證物帶回偵辦，目前還在偵詢，警朝妨害秩序罪嫌偵辦。

經調查，林姓男子（21歲）從事家具相關工作，疑因不滿女友的邱姓前男友（21歲、學生）不斷騷擾，雙方隔空互嗆。今天凌晨零時許，林男約邱男到新北市蘆洲區民族路422巷82弄口談判。

林男與黃男先行抵達，不久，邱男3車10人趕抵，雙方下車沒給對方好臉色，彼此互嗆飆罵誰也不讓，過程中，邱男等10人拿出預藏瓦斯槍、BB槍、辣椒水、刀斧朝著林、黃兩人射擊、噴灑、揮砍，林、黃兩人即時閃躲，僅臉部、脖子、腿部擦挫傷。