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台11線農用搬運車遭曳引車追撞翻覆 農友傷重不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台11線花蓮縣豐濱鄉41.6公里處新社路段，昨晚發生一起曳引車追撞農用搬運車的事故，陳姓男子駕駛的農用搬運車，遭曹姓男子駕駛的曳引車從後方撞上，搬運車翻覆路邊，陳男當場失去呼吸心跳，送醫急救不治。警方調查，曹姓駕駛沒有酒駕，疑似未注意車前狀態，訊時依過失致死罪嫌送辦。

鳳林警分局昨晚8時8分接獲通報，台11線豐濱鄉新社路段北上車道發生交通事故，立即派出新社派出所員警到場處理。

警方趕到現場，初步調查，發現36歲曹姓男子駕駛附掛半拖車的曳引車，昨晚從台11線北上往花蓮，在新社村台11線41.6K處，疑似未注意車前狀況，追撞前方同向，由57歲陳姓農子駕駛的農用搬運車尾。

農用搬運車被追撞後翻覆路邊，57歲陳姓男子當場失去呼吸心跳，沒有意識，被消防人員送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，昨晚9時26分宣告不治。

警方查出曹男沒有酒測，也持有合適駕照，因現場夜間昏暗，懷疑曹男未注意車前動態，警詢後依過失致死罪嫌送辦；此外，現場已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

警方呼籲，民眾駕駛汽、機車應遵守交通安全規則，在道路上應隨時注意車前狀況；另針對轄內易肇事路段、時段，加強規畫交通事故防制勤務作為，尤其加強各項動態交通違規、夜間超速違規執法取締及增加巡邏密度，全面提昇見警率，以有效防制交通事故發生。

花蓮57歲陳姓男子駕駛農用搬運車，在台11線豐濱鄉新社段遭曳引車從後方追撞，車輛翻覆，陳男送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮57歲陳姓男子駕駛農用搬運車，在台11線豐濱鄉新社段遭曳引車從後方追撞，車輛翻覆，陳男送醫不治。記者王燕華／翻攝

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