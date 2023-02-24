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飆車族賣亂！清水警228連假大執法 居民加入通報
今年除夕夜，4輛車在台中市海線將馬路當成賽車場競速，噪音擾民，事後警方追查通知車主函送法辦。明天就是228連假，為防飆車族現蹤，清水警分局今晚起針對重點路段架設機動測速照相、機動快打巡邏警力加強執法，並協請居民通報、紀錄噪音改裝車輛資料。
適逢228連假，面對噪音改裝車問題，清水警方不敢掉以輕心，將自今天(24日)起至周二(28日)晚間23時起，從國道4號交流道連接清水區中華路、臨港路、港埠路、台61線西濱快速道路清水、梧棲區南北向各匝道及中清路、台灣大道、向上路等東西向平面道路，在進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式，進行區域聯防專案性取締勤務。
另外，將在轄區重點路段編排機動測速照相點、機動快打巡邏警力實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務，特別的是，清水警方協請轄內居民協助通報，記錄噪音改裝車相關資料，警民合作。
清水警分局分局長周俊銘表示，發現噪音車車遊將隨行蒐證，如有違規或違法事，將依據「道路交通管理處罰條例」責令改正，若在道路上競駛、競技等情況，最重可開罰9 萬元，並當場禁止其駕駛及吊銷駕照；而競速危險駕駛事證明確者，恐觸犯刑法公共危險罪嫌。
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