影／亂拳毆打救護人員畫面曝光 新莊醉男酒醒辯：忘記了

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聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區陳姓男子，周三深夜酒醉拳毆救護人員，導致救護人員左臉頰挫傷、輕微腦震盪報警提告。陳男酒醒辯稱「都忘了，什麼都不記得了」。今天陳男連珠穢語、揮拳毆傷救護人員畫面曝光，對此新北市消防局強烈譴責，絕不容忍救護暴力，已依法提告。

據了解，陳姓男子（57歲）周三（22日）深夜近11時許，他在新北市新莊區四維路租處喝的酩酊大醉，卻不慎自摔額頭擦挫傷，房東發現協助聯繫救護人員到場，後送醫院治療。不料，救護車才抵醫院急診室門口，陳男突然跳出車外，準備往新樹路方向走去。

新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊吳姓救護人員（29歲）看見，怕陳男酒醉過馬路恐生意外，趕緊將陳拉回。孰料，陳男開始連珠穢語飆罵，還嗆救護人員「是要我打你巴掌嗎？」隨後朝吳員左臉亂拳揮毆數下，造成吳員左臉頰挫傷、輕微腦震盪，另名救護人員趕緊協助報警協處。

轄區警獲報趕抵，陳男爛醉如泥、已癱坐在馬路邊，為避免他自傷、傷人，先帶返回派出所保護管束，事後吳員提具驗傷單，對陳提告妨害公務、傷害。陳男酒醒偵詢辯稱「忘了，什麼都不記得了」警詢後依妨害公務、傷害移送法辦。

對此，新北市消防局第二救災救護大隊強烈譴責，不容忍救護暴力，將積極採取措施保障消防人員的安全，酒醉民眾涉犯對公務員強暴、脅迫及傷害等罪名，協助執勤消防人員提出告訴。同時，也提醒公眾，飲酒需適量，以免造成危險和傷害他人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區陳男酒後亂拳毆打救護人員挨告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳男酒後亂拳毆打救護人員挨告。記者曾伯愷／翻攝
陳男酒後拳毆救護人員，依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男酒後拳毆救護人員，依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男酒後拳毆救護人員，依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男酒後拳毆救護人員，依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳男酒後亂拳毆打救護人員挨告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳男酒後亂拳毆打救護人員挨告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳男酒後亂拳毆打救護人員挨告。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區陳男酒後亂拳毆打救護人員挨告。記者曾伯愷／翻攝
陳男酒後拳毆救護人員，依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男酒後拳毆救護人員，依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

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