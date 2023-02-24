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首例！調查局創十大傑出據點 局長王俊力今頒獎表揚

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局王俊力上任後，為強化調外勤調查官據點工作，在國內安全調查處旗下設立「據點業務協調中心」，並依照各外勤處站據點發掘的案源、情報精準貢獻度核予評分，最後遴選出十大傑出據點，局長王俊力今天將於擴大工作會報上，公開頒發「深耕勤拓」獎給這十名優秀據點，受獎人還可獲1萬元獎金，創下調查局首例。

據了解，調查局副局長文瀚上任後，為改善調查局近年據點工作弱化的問題，建議王俊力設置「據點業務協調中心」，專責培養訓練優秀據點人才，軍人出身的王俊力認為，任何重要機密情報都能在國家戰略上發生影響，因而指示文瀚擔任情報蒐集總指導，盼能洞燭機先，將情報發揮到最大運用價值，並設立十大傑出據點予以獎勵。

十大傑出據點分別是桃園市調查處李中丞、台中市調查處周欣儀、新竹縣調查站洪慧萍、台北市調查處劉錦勳、彰化縣調查站張維哲、新北市調查處張佑丞、福建省調查處張書豪、高雄市調查處侯曉甄、桃園市調查處顏抒容、新北市調查處林裕盛。

據指出，這十人除積極掌握精情報外，在偵辦國家安全、重大金融案件及查察賄選上，也都有亮眼的表現。

此外，今天也是調查局中高階主管佈達交接典禮，新任主任秘書由孫承一出任，孫承一過去是台北縣調查站「情報組組長」，具有情報統合能力，未來將輔助文瀚增進情報研析；原主任秘書吳富梅調派台北市調查處長，民間機構的資安防護強化問題，預料是吳富梅的首要任務。

布達名單還包括新任顏委會主委廖榮旭、國家安全維護處長陳白立、資通安全處長張尤仁、新北市調查處長張育瑞、保防處長凌文興、國內安全調查處副處長王光齊，共93人異動。

調查局長王俊力上任後設立十大傑出據點。圖／資料照片
調查局長王俊力上任後設立十大傑出據點。圖／資料照片
調查局副局長文瀚是十大傑出據點舵手。圖／資料照片
調查局副局長文瀚是十大傑出據點舵手。圖／資料照片
新任調查局主秘孫承一（右）、研委會主委廖榮旭（左）。圖／資料照片
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王俊力 調查局

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