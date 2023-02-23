林森北路職業大賭場117人被逮 5在場人遭指認成員工

台北市警方今凌晨在中山區林森北路一處商辦大樓7、8樓查獲職業大賭場，帶回負責人、員工、賭客等117人，經互相指認，原有負責人、員工等14人，增加5名員工，確認現場共98名賭客，詢後分別依賭博罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。

警方調查，民眾上周起多次檢舉林森北路商辦大樓深夜吵雜、多陌生人出入，介入發現，該大樓7、8樓內有職業賭場藏匿其中，今凌晨優勢警力破門搜索，查獲現場負責人、員工、賭客等117人，查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元，各式賭具及監視器設備等證物。

據悉，該大樓7、8樓賭場分別以德州撲克、妞妞、麻將、百家樂營賭，平時只接熟客，賭客上門須由專人下樓接引，透過無線電與場內人員確認無狀況，才將賭客接上樓；七樓負責人郭姓男子稱承租商辦一個月，八樓負責人黃姓男子則稱幾周前才承租商辦，兩人供稱互不認識。